A legszigorúbb kényszerintézkedést indítványozzák a miskei kislány feltételezett gyilkosának

A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség indítványozza a miskei kislány megölésével gyanúsítható férfi letartóztatását, amelyről a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája dönt – közölte a vármegyei főügyészség csütörtökön az MTI-vel.

Közleményükben azt írták, a megalapozott gyanú szerint a kislány nevelőapja 2025. szeptember 1-jén miskei otthonukban megölte a felügyeletére bízott 22 hónapos gyermeket, majd a holttest elrejtését követően megszökött.

A településen bujkáló férfit a vármegyei rendőrök kedden fogták el, és miután őrizetbe vették, tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés megalapozott gyanújával hallgatták ki.

Az ügyészség a legszigorúbb kényszerintézkedésre, a letartóztatásra tett indítványt a kiemelkedő súlyú, élet elleni bűncselekményt hozzátartozója sérelmére elkövető és a felelősségre vonás elől elmenekülő férfival szemben, szökésének megakadályozása, valamint a kezdeti szakban lévő nyomozás jogellenes befolyásolása veszélyének és a bűnismétlés veszélye miatt.

A letartóztatásról a Kecskeméti Járásbíróság nyomozási bírája dönt.

Kapcsolódó tartalom Tüntetést tartanak Miskén kedd este a 22 hónapos kislány meggyilkolása miatt A helyiek szerint a droggal kapcsolatos problémák állhatnak a tragédia hátterében.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)