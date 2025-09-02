Vádat emeltek a nyíregyházi férfi ellen, aki szexuálisan bántalmazott, teherbe ejtett, majd meggyilkolt egy 11 éves kislányt

Vádat emelt a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Főügyészség egy férfi ellen, aki szerelmi viszonyt folytatott egy 11 éves lánnyal, majd megfojtotta 2024 szeptemberében Nyíregyházán – közölte a főügyészség kedden az MTI-vel.

Közleményükben azt írták, a vádirat szerint a férfi 2024 nyarán költözött be a lány és családja által lakott tiszarádi lakóházba, ahol egy szobában aludt öt kiskorú gyermekkel. A vádlott annak ellenére létesített szexuális kapcsolatot a lánnyal hogy tudomása volt az életkoráról.

A férfi 2024. szeptember 21-én kötözésre kísérte kórházba a kislányt, majd Nyíregyháza belvárosában sétáltak. Útközben a férfi megivott egy üveg bort és egy erdős részen szexuális kapcsolatot létesített a sértettel. A lány ekkor említette meg a vádlottnak, hogy teherbe esett, születendő gyermeküket pedig meg akarja tartani.

A férfi ezen feldühödött, ököllel arcon ütötte, majd a földön fekvő lányt egy ruhaneművel megfojtotta.

A főügyészség a többszörösen büntetett előéletű férfit emberölés és szexuális erőszak minősített esetével vádolja, vele szemben életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását indítványozta azzal, hogy a jelenleg is letartóztatásban lévő férfi legalább 25 év után legyen feltételes szabadságra bocsátható – közölték.

