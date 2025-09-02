Kigyulladt egy kamion, lezárták az autópályát

Teljes útlezárás mellett dolgoznak a hatóságok az M7-es autópálya Fejér vármegyei szakaszán, ahol egy kamion kapott lángra Polgárdi térségében.

A rendőrség közlése szerint szeptember 2-án reggel az M7-es autópálya 78-79-es kilométerszelvényében, a Balaton felé vezető oldalon egy eddig ismeretlen okból kigyulladt kamion miatt állt le a forgalom.

A rendőrök 7 óra 45 perctől teljes útlezárást vezettek be, az autókat a 7-es számú főútra terelik.

A hatóságok arra kérik a közlekedőket, hogy az érintett útszakaszon fokozott figyelemmel és türelemmel haladjanak.

A kiemelt kép illusztráció. Égő tartályos kamion a 62-es főúton, Székesfehérvár közelében (Fotó: MTI/Vasvári Tamás)