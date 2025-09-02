Horváth László: A drog is közrejátszhatott a miskei kislány megölésében

Horváth László emlékeztetett arra, hogy az Országgyűlés az elmúlt években jelentősen szigorította a büntető törvénykönyvet, különösen a gyermekek sérelmére elkövetett bűncselekmények esetén.
„Aki ilyet tesz, annak egy életre börtönben a helye”
– írta.
Hangsúlyozta, hogy mélyen megrendítő a miskei kislány meggyilkolása. Egy gyermek elvesztése a legnagyobb fájdalom, amit egy család és egy közösség átélhet – tette hozzá, őszinte részvétüket kifejezve a hozzátartozóknak.
„A rendőrség villámgyors munkájának köszönhetően a gyanúsítottat elfogták – köszönet érte!”
– fogalmazott a politikus.
A mintegy 2 éves kislány eltűnése ügyében a Kalocsai Rendőrkapitányság hétfőn adott ki körözést. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek. A kislány holttestét végül hétfő este találták meg az otthona közelében.
Az ügyben a vármegyei rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást, majd elfogatóparancsot adtak ki a feltételezett gyilkos, a 24 éves J. Dávid ellen.
A férfit kedd délelőtt elfogták, majd őrizetbe vették és kezdeményezik a letartóztatását.
