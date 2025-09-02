Műsorújság
Holtan találták meg az eltűnt 22 hónapos miskei kislányt, emberölés miatt nyomoz a rendőrség

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.09.02. 06:28

Megtalálták a holttestét annak a 22 hónapos kislánynak, akinek korábban az eltűnését jelentették a Bács-Kiskun vármegyei Miskén lévő otthonából. Az ügyben emberölés miatt indult nyomozás – olvasható a rendőrség hivatalos oldalán.

Ahogyan arról lapunk is tájékoztatott: a Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított hétfőn egy majdnem 2 éves miskei lány eltűnése ügyében. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek.

A kislány holttestét az esti órákban találták meg.

Az eset körülményeire tekintettel a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

gyilkosság rendőrség Bács-Kiskun vármegye

