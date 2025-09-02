Holtan találták meg az eltűnt 22 hónapos miskei kislányt, emberölés miatt nyomoz a rendőrség

Ahogyan arról lapunk is tájékoztatott: a Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított hétfőn egy majdnem 2 éves miskei lány eltűnése ügyében. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek.

A kislány holttestét az esti órákban találták meg.

Az eset körülményeire tekintettel a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást, a szükséges nyomozati cselekmények folyamatban vannak – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)