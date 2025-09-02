Hajtóvadászatot indított a rendőrség a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottja ellen

Beazonosította a rendőrség annak a 22 hónapos miskei kislánynak a feltételezett gyilkosát, akinek holttestét hétfőn hosszas keresés után találták meg. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon azt írta: a gyanú szerint a kislányt egy J. Dávid nevű férfi ölhette meg, elfogása érdekében a rendőrök hajtóvadászatot indítottak.

A rendőrség honlapján elérhető tájékoztatásban emlékeztettek, hogy a Kalocsai Rendőrkapitányság hétfőn indított körözési eljárást egy 2 évesnél is fiatalabb miskei kislány eltünése ügyében. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek.

A kislány holttestét hétfőn az esti órákban találták meg. Az eset körülményeire tekintettel a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást.

A gyanú szerint a kislányt J. Dávid, 24 éves miskei férfi ölhette meg, ezért a főkapitányság elfogatóparancsot adott ki ellene.

A rendőrség azt kéri, hogy aki J. Dávid jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os telefonszámon, vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a Telefontanú 06-80/555-111-es zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívó számon.