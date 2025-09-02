Elfogták a miskei gyermekgyilkosság gyanúsítottját

Elfogták a 22 hónapos miskei kislány meggyilkolásával gyanúsított férfit, aki ellen a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság korábban elfogatóparancsot adott ki. A rendőrség a police.hu oldalon azt közölte, hogy a férfi Miskén rejtőzött el és a „Hírös” kommandósok fogták el.

Rövid időn belül elfogták a rendőrség kommandósai azt a 24 éves férfit, akit a 22 hónapos miskei kislány meggyilkolásával gyanúsítanak. A Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság a police.hu-n azt írta: Miskén rejtőzött el a férfi, akit a „Hírös” nevű kecskeméti kommandó fogta el.

A rendőrségi közleményben emlékeztettek: a Kalocsai Rendőrkapitányság körözési eljárást indított hétfőn egy majdnem 2 éves miskei kislány eltűnése ügyében. A gyermek keresésében rendőrök, polgárőrök, speciális keresők és önkéntesek is részt vettek.

A kislány holttestét az esti órákban találták meg, az eset körülményeire tekintettel a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés miatt indított nyomozást. A gyanú szerint a kislányt J. Dávid 24 éves miskei férfi ölhette meg, ezért ellene elfogatóparancsot adtak ki.

A tájékoztatás szerint a férfit kedden 11 órakor fogták el Miskén.

J. Dávidot emberölés miatt őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását

– áll a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleményében.

Kiemelt kép: A miskei gyermekgyilkossággal gyanúsított férfi elfogásának pillanata (Fotó: police.hu)