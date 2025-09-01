Rutin igazoltatásból elfogás: ötszörösen körözött férfit fogtak el a Népligetnél

Augusztus 29-én, éjjel 1 óra körül a BRFK Közrendvédelmi Főosztályának járőrei a Népligetnél intézkedtek egy gyanúsan viselkedő férfival szemben.
A férfi nem volt hajlandó átadni okmányait, csupán bediktálta adatait.
Az ellenőrzés hamar igazolta a rendőrök gyanúját: kiderült, hogy a 29 éves B. Máté ellen összesen öt körözés van érvényben. A Miskolci Járásbíróság járművezetéstől eltiltás megszegése miatt adott ki ellene elfogatóparancsot. Emellett a Miskolci Rendőrkapitányság további négy körözést rendelt el, mivel a férfi nem fizette be a kiszabott pénzbírságokat, amelyeket a hatóság elzárásra váltott át.
A járőrök a férfit előállították a X. Kerületi Rendőrkapitányságra.
A kiemelt kép illusztráció. Rendőrségi közúti ellenőrzés (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)