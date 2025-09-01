Egy eltűnt 22 hónapos kisbabát keresnek a bács-kiskun vármegyei hatóságok

Mint írták, a kislánynak göndör, szőkésbarna haja van és kék szeme. Utoljára ismert ruházata egy fekete pulóver, amin elől arany színű minta lehetett és vélhetően pelenkában volt.
A rendőrség kéri, hogy aki a kislány jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, hívja a vármegyei rendőr-főkapitányságot a 06-76/513-356-os számon,
vagy névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a 06-80/555-111-es Telefontanú zöldszámán, illetve a 112-es segélyhívón.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)