Két halálos áldozata van egy budapesti lakástűznek – közveszély okozása miatt nyomoz a rendőrség

Vasárnapra virradó éjjel egy budapesti, XV. kerületi lakástűzhöz riasztották a fővárosi katasztrófavédelem munkatársait, akik a tüzet eloltották, eközben két nő holttestét találták meg. A BRFK tájékoztatása szerint a halálesetek ügyében közveszély okozásának bűntette miatt indult nyomozás.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a rendőrség honlapján elérhető beszámolója szerint vasárnapra virradó éjszaka 2 óra után érkezett bejelentés, hogy egy XV. kerületi panelház 6. emeletének egyik lakásában tűz van. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság munkatársai a helyszínre mentek és a tüzet eloltották.

A jelenlegi információk szerint a 6. emeleti lakásból egy nő kizuhant, míg egy másik nő holttestét a tűzoltók a lakásban találták meg.

A rendőrök a helyszínen szemlét tartanak, az esettel összefüggésben a XV. Kerületi Rendőrkapitányság közveszély okozása bűntett gyanúja miatt indított eljárást és vizsgálja az eset körülményeit.

