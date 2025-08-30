Szándékosan a vonat elé lökhetett egy iraki bevándorló egy 16 éves lányt Németországban

Fordulatot vett egy tragikus ügy Németországban: a rendőrség letartóztatott egy 31 éves iraki férfit, akinek DNS-nyomait megtalálták annak a 16 éves lánynak a testén, akit augusztus 11-én gázolt halálra egy tehervonat a friedlandi állomáson – írja a Bild .

Két héttel a fiatal lány halála után a nyomozók áttörést értek el: a tinédzser jobb vállán olyan DNS-mennyiséget találtak, amely a hatóságok szerint kizárja a véletlen érintkezés lehetőségét. „Jelentős mennyiségű DNS-t találtunk” – mondta Andreas Buck vezető ügyész a lapnak, hozzátéve, hogy ez csak erőteljesebb fizikai kontaktus révén kerülhetett oda.

A gyanú szerint a férfi szándékosan lökte a lányt a vonat elé.

A tragédia napján a rendőrséget már a haláleset előtt kihívták az állomásra, mert egy zavartan viselkedő férfit jelentettek. A kiérkező rendőrök három embert találtak a helyszínen, köztük a későbbi gyanúsítottat is. Ő vezette a rendőröket a sínekhez, ahol a 16 éves lány már élettelenül feküdt.

A férfi tagadta, hogy köze lenne a történtekhez, önként vállalt alkoholszondája pedig 1,35 ezreléket mutatott.

Bizonyíték hiányában akkor elengedték, a mostani DNS-leletek azonban fordulatot hoztak.

A 31 éves iraki férfi menedékkérelmét már 2022 decemberében elutasították. Kitoloncolása Litvániába 2025 márciusa óta lehetséges lett volna. Júliusban helyettesítő szabadságvesztést töltött le, mert nem fizette be egy pénzbírságát, majd kitoloncolási őrizetet kezdeményeztek ellene, amit a hannoveri bíróság elutasított. Ezután újabb menedékkérelmet nyújtott be Friedlandban.

A gyanúsított a kihallgatáson nem tett vallomást. A bíróság az ügyészség indítványára pszichiátriai intézetbe utalta, mivel a bűncselekmény napján pszichés zavartság jeleit mutatta.

Korábban paranoid skizofréniát diagnosztizáltak nála.

Jelenleg nem tudni, hogy elítélése esetén börtönbüntetés vagy tartós pszichiátriai kezelés várhat rá.

A rendőrség arra kérte a lakosságot, hogy ne terjesszenek találgatásokat a közösségi médiában. A szélsőjobboldali AfD párt egyik helyi szervezete ugyanakkor már a gyilkosság lehetőségét is felvetette.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/EPA/Sascha Ditscher)