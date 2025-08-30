Halálos motorbaleset történt Csepelen autóbusszal ütközött egy 24 éves férfi

A tájékoztatás szerint a rendőrség 16 óra után kapott bejelentést arról, hogy a XXI. kerületben a Weiss Manfréd út és Szállító út kereszteződésében egy menetrend szerint közlekedő autóbusszal ütközött egy motorkerékpár.
A motorkerékpárt vezető 24 éves férfit a mentők hiába próbálták újraéleszteni, a helyszínen életét vesztette.
A motorkerékpár utasát, egy 17 éves lányt súlyos sérülésekkel vitték kórházba.
A rendőrség közölte, hogy jelenlegi információik szerint a buszon utazók közül három embert vittek kórházba további kivizsgálásra.
A baleset körülményeit a Budapesti Rendőr-főkapitányság büntetőeljárás keretében vizsgálja.
A kiemelt kép illusztráció: MTI/Mihádák Zoltán