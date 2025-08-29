Vádat emeltek Budapesten egy volt miniszteri biztos ellen korrupciós bűncselekmények miatt

A Központi Nyomozó Főügyészség korrupciós bűncselekmények miatt emelt vádat a Fővárosi Törvényszéken a jelenleg is lakóhely elhagyását tiltó bűnügyi felügyeletben lévő férfi – aki korábban miniszteri biztos volt – és társa ellen.

A Központi Nyomozó Főügyészség azt közölte pénteken az MTI-vel, hogy az ügy fő vádlottja – aki korábban maga is tiszteletbeli konzul volt, majd a tiszteletbeli konzuli tisztviselőkkel való kapcsolattartásért felelős miniszteri biztosi feladatokat látott el – 2015-től, a kapcsolataira hivatkozva, pénzért magyar és külföldi embereknek különböző országokhoz köthető diplomáciai pozíciók megszerzését ígérte.

Három ember visszautasította a vádlott ajánlatát, míg egy negyedik elfogadta azt.

A bűncselekményekkel összefüggésben a volt miniszteri biztos vádlott közel 65 millió forint jogtalan előnyre tett szert, amelynek biztosításáról a nyomozás során az ügyészség intézkedett

– írták.

Erről az ügyről lehet szó

Bár a Központi Nyomozó Főügyészség nem nevezte meg, sajtóértesülések szerint a vádlott az a Suha György, aki májusban saját Facebook-oldalán számolt be arról, hogy 391 napnyi letartóztatásban töltött időt követően bűnügyi felügyelet alá, házi őrizetbe került. A volt miniszteri biztossal szembeni kényszerintézkedést később enyhítették lakhelyelhagyási tilalomra.

Az Index korábbi cikkében felidézték: Suha György letartóztatására 2024 áprilisában került sor, üzletszerűen elkövetett befolyással üzérkedés és más bűncselekmények vádjaival. Az ügyészség szerint kilenc esetben fogadott el 50–300 ezer euró közötti összegeket, hogy ügyfelei ezért tiszteletbeli konzuli címet kapjanak.

Suha György korábban azt mondta: ügyét politikai indíttatásúnak tartja.

Kiemelt kép: Suha György korábban a Gambiai Köztársaság tiszteletbeli konzulja, a Konzuli Testület elnöke is volt (Fotó: MTI/Kovács Attila)