Négy év bujkálás után bukkant fel újra a három gyermekével eltűnt új-zélandi férfi

Négy év után először mutatták ki bizonyosan Tom Phillips-et és egyik gyermekét: a rendőrség szerint biztonsági kamera rögzítette őket, amint betörnek egy kisboltba Új-Zélandon – írja a The Guardian .

Újonnan közzétett biztonsági kamerafelvételen látható, amint egy férfi és egy gyermek feltöri a Piopio Superette nevű kisbolt ajtaját az Északi-szigeten, majd élelmiszert pakolnak egy quadra, és elhajtanak a helyszínről. A rendőrség szerint a felvételeken Tom Phillips, a négy éve bujkáló férfi, valamint egyik gyermeke szerepel.

Phillips 2021 decemberében tűnt el három gyermekével marokopai családi farmjukról. A gyerekek ma már 12, 10 és 9 évesek édesapjukkal együtt azóta is rejtőzködnek, noha a férfinek nincs törvényes felügyeleti joga felettük.

A hatóságok úgy vélik, hogy a család a helyi erdőben él, külső segítséggel jutnak ellátmányhoz és így kerülik el a felfedezést.

A Piopióban készült felvétel az első megerősített észlelés Phillipsről egy év után. A nyomozók szerint a férfi és a gyerek mindössze 13 percet töltöttek a helyszínen. A rendőrség most szemtanúk jelentkezését várja, akik láthatták a quadot Piopio és Marokopa között.

Ez nem az első alkalom, hogy Phillips törvénybe ütköző cselekménnyel hozható összefüggésbe: 2023 májusában fegyveres bankrabláshoz kötötték Te Kuti városában, emiatt körözést adtak ki ellene.

Súlyos bűncselekményekkel gyanúsítják, köztük fegyveres rablással, súlyos testi sértéssel és lőfegyver jogtalan birtoklásával.

Legutóbb 2024 októberében látták, amikor vadászok felvételein egy férfi és három álcázott ruhás gyermek jelent meg a marokopai hegyekben. A nagy erőkkel indított keresés akkor három nap után eredménytelenül zárult.

A férfi családja többször kérte őt, hogy adja fel magát. Nővére idén is nyilvános üzenetben fordult hozzá, míg a gyerekek édesanyja korábban arról beszélt:

megkönnyebbülést jelentett számára, amikor megtudta, hogy a gyerekek életben vannak.

A rendőrség hangsúlyozta: mindenekelőtt a gyerekek biztonsága és jóléte az elsődleges.

