Két súlyos baleset is történt Bács-Kiskun vármegyében, az egyikben meghalt egy motoros

Egy személyautó és egy motorkerékpár ütközött össze a Bács-Kiskun vármegyei Nemesnádudvaron pénteken délelőtt, a balesetben a motoros életét vesztette, Lajosmizsén pedig ötös karambol történt, egy embert a tűzoltók feszítővágóval szabadítottak ki.

A Baon.hu beszámolója szerint az autó és a motorkerékpár az 54-es főút belterületi szakaszán ütközött össze, a portál úgy értesült, hogy a motoros a személyautó oldalának csapódhatott. Információik szerint a baleset másik sérültjét, egy idős nőt a mentők a bajai kórházba szállították.

Az M5-ös autópályán öt gépjármű ütközött össze.

A katasztrófavédelem a honlapján arról számolt be, hogy a szintén Bács-Kiskun vármegyei Lajosmizse közelében, az M5-ös autópálya 60-as kilométerénél egy kamion, három személyautó és egy furgon ütközött össze. A járművekben összesen tizenegyen utaztak, az egyikbe beszorult egy ember, akit a tűzoltók feszítővágóval szabadítottak ki.

Mentőhelikopter is érkezett a baleset helyszínére, ahol teljes szélességében lezárták a sztráda érintett oldalát, nagy a torlódás – közölte a katasztrófavédelem.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)