Szexuális cselekményekre kényszerítette barátnője kislányát egy férfi, vádat emelt az ügyészség

Barátnője kislányát molesztáló férfi ellen emelt vádat a Pest Vármegyei Főügyészség – tudatták közleményben az MTI-vel csütörtökön.

A vád szerint a férfi évek óta kapcsolatban állt egy nővel, akinek két tizenkét év alatti kislánya volt. Az anya 2024 decemberében egy munkahelyi rendezvény miatt megkérte az elkövetőt, hogy maradjon nagykátai otthonukban a kislányokkal, amíg ő hazaér. A férfi a házban aludt.

Éjszaka bement a gyerekszobába, benyúlt az egyik kislány takarója alá, megfogta a gyermek kezét, és saját magán szexuális cselekményt végzett, majd befeküdt a sértett mellé az ágyba, pár perccel később pedig visszatért barátnője mellé a hálószobába.

A Pest Vármegyei Főügyészség a férfival szemben tizenkettedik életévét be nem töltött, befolyása alatt álló személy sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt emelt vádat, és fegyházbüntetést indítványozott, továbbá azt, hogy a férfit végleg tiltsák el minden olyan foglalkozástól, amelyben kiskorúakkal kerülne kapcsolatba.

A vádlott bűnösségéről a Budapest Környéki Törvényszék dönt majd – közölte a főügyészség.

A kiemelt kép illusztráció.