Halálos közlekedési baleset történt a 27-es főúton Perkupa és Bódvaszilas között

Halálos közlekedési baleset történt csütörtökön délután a 27-es főúton Perkupa és Bódvaszilas között, ahol frontálisan ütközött össze egy kamion és egy személygépkocsi az útszakasz 40-es kilométerénél. Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint a balesetben egy 30 év körüli férfi vesztette életét.

A katasztrófavédelem a honlapján azt írta, mindkét járműben csak a sofőrök ültek. A helyszínre, ahol áll a forgalom a bódvaszilasi és a szendrői hivatásos tűzoltók mellett mentők is kivonultak – írták.

Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője az MTI-vel közölte, a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak.

A mentősök egy 45 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak, míg egy 30 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette

– közölte.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)