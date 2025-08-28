Halálos közlekedési baleset történt a 27-es főúton Perkupa és Bódvaszilas között

A katasztrófavédelem a honlapján azt írta, mindkét járműben csak a sofőrök ültek. A helyszínre, ahol áll a forgalom a bódvaszilasi és a szendrői hivatásos tűzoltók mellett mentők is kivonultak – írták.
Udvardi-Lakos Luca, az Országos Mentőszolgálat kommunikációs szervezője az MTI-vel közölte, a helyszínre több mentőegységet, köztük mentőhelikoptert is riasztottak.
A mentősök egy 45 év körüli férfit könnyebb sérülésekkel kórházba szállítottak, míg egy 30 év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette
– közölte.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)