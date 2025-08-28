Elfogtak a rendőrök egy online csalásokhoz köthető ukrán férfit

A Gazdasági Bűnözés Elleni Főosztály nyomozói elfogtak egy ukrán férfit, aki online csalásokból származó pénzt vett fel – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) csütörtökön a rendőrség honlapján.

A nyomozás adatai szerint 2025 áprilisában több online felületen termékeket hirdetőktől csaltak ki pénzt. Az elkövetők vevőként jelentkeztek a hirdetésekre, majd az eladókkal folytatott üzenetváltások során adathalász linkeket küldtek, azzal az indokkal, hogy a vevő a szállítás díját fizeti. A linkeken keresztül az eladói adatok mellett a bankkártya-információk megadását is kérték – ismertették.

A sértettek ekkor megadták bankkártya adataikat, amelyet az elkövetők egy online fizetési applikációban regisztráltak és készpénzfelvételeket hajtottak végre a bankkártya tulajdonosok tudtán kívül.

A BRFK kibernyomozói az ügyben azonosították azt az ukrán férfit, aki a megalapozott gyanú szerint a csalásokból származó pénzt felvette. A 19 éves ukrán állampolgáron 2025. augusztus 5-én ütöttek rajta, majd a férfit előállították a IX. kerületi Rendőrkapitányságra.

A BRFK IX. kerületi Rendőrkapitányságon folyamatban lévő nyomozás adatai szerint a 19 éves ukrán állampolgár 2025 áprilisában három alkalommal, három online vásárló – ezidáig ismeretlen személy által megszerzett – bankkártya adataival vett fel ATM-automatákból pénzt; egyszer 140 ezer, majd 155 ezer, végül 135 ezer forintot.

A kerületi nyomozók három rendbeli jogosulatlanul megszerzett elektronikus készpénz-helyettesítő fizető eszköz felhasználásával elkövetett csalás bűntettének gyanúja miatt hallgatták ki a 19 éves férfit, akit őrizetbe vettek és a bíróság elrendelte a letartóztatását.

Az ügy további elkövetőinek azonosítása és felkutatása jelenleg is folyik – tájékoztatott a rendőrség.

Kiemelt kép: Az ukrán férfi elfogásakor készült kép (Forrás: police.hu)