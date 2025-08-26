Rasszista támadás miatt három ember letartóztatását indítványozta az ügyészség

Rasszista indíttatású támadás miatt indítványozta három gyanúsított letartóztatását a Fővárosi Főügyészség – közölte a vádhatóság kedden az MTI-vel.

Azt írták, a megalapozott gyanú szerint az elkövetők életveszélyesen bántalmaztak egy férfit a bőrszíne miatt Józsefvárosban, a II. János Pál pápa téren vasárnap hajnalban. A rendőrök elfogtak, és közösség tagja elleni, csoportosan elkövetett erőszakkal, valamint életveszélyt okozó testi sértéssel gyanúsítottak meg hét embert.

A Fővárosi Főügyészség három gyanúsított – köztük két fiatalkorú – letartóztatását indítványozta, hogy ne szökhessenek el és ne befolyásolhassák a bizonyítást. Továbbá egy felnőtt gyanúsított esetében az ügyészség szerint csak így lehet kizárni a bűnismétlés veszélyét.

A kényszerintézkedésre irányuló indítvány érintettjeinek száma még bővülhet – jelezték. A gyanúsítottak letartóztatásáról a nyomozási bíró várhatóan kedden dönt – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)