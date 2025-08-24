Tűz volt a székesfehérvári hulladéklerakóban, megszólalt az önkormányzat

Mintegy 1500-2000 négyzetméteren ég a szemét Székesfehérvár északkeleti határánál, a 811-es főút szomszédságában lévő hulladéklerakóban – közölte a katasztrófavédelem vasárnap reggel a honlapján. Délelőtt 10 órára végül sikerült megfékezni a lángokat.

A tűzhöz négy székesfehérvári, egy-egy siófoki és veszprémi hivatásos egységet, a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálatot, valamint a Veszprém vármegyei katasztrófavédelmi mobil labort riasztották. A rajok a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával, öt vízsugárral oltottak, a beavatkozást két erőgép is segítette.

A tűzeset kapcsán a székesfehérvári önkormányzat vasárnap reggel kiadott közleményében jelezte, hogy a katasztrófavédelem és a szolgáltató munkatársai körülhatárolták a tüzet. „Az idei év tűzesetei is mutatják, hogy a korábbi években megkezdett rekultivációs munkát folytatni kell. A hulladéklerakónak a rekultivált területein ugyanis szinte kizárt az ilyen tüzek keletkezése” – írta az önkormányzat.

Kiemelt kép: A székesfehérvári önkormányzat honlapja