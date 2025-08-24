Személyautóval ütközött és felborult egy mentőautó szombaton késő este Budapesten, a balesetben öten megsérültek – közölte az Országos Mentőszolgálat vasárnap az MTI-vel.

Azt írták, hogy egy beteget és a hozzátartozóját szállító mentőautó a megkülönböztető jelzéseit használva haladt a kórház felé, amikor Budapest XIX. kerületében egy személyautóval ütközött.

A balesetben a beteg, a hozzátartozója, a személyautó vezetője, a mentőápoló és a mentőgépkocsi vezetője megsérült, helyszíni ellátás után kórházba szállították őket. A felelősség megállapítására vizsgálat indult – áll a tájékoztatásban.

Kiemelt kép: Felborult mentőautó, miután személygépkocsival ütközött a Flórián téri felüljáró alatt 2025. augusztus 22-én (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)