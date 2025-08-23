Telefontöltő kábele is segített a rendőröknek az életmentésben az M35-ös autópályán

Elsőként értek a készenléti rendőrök egy baleset helyszínére, egy roncsba szorult, lábán sérült idősebb nő artériás vérzését is sikerült elállítaniuk, érszorítóként egy telefontöltő kábelét használták – számolt be az esetről a rendőrség a honlapján.

A Készenléti Rendőrség a police.hu oldalon közölt részleteket egy balesetet követő mentésről. Azt írták: debreceni osztályuk öt járőre kedden este Budapestről tartott vissza a laktanyába, amikor az M35-ös autópálya 9-es kilométerénél balesetre figyeltek fel. Egy Mitsubishi hátulról belerohant egy Kia gépkocsiba, mindkét autóban ketten utaztak.

A tájékoztatás szerint a rendőrök először a Kiához szaladtak, melyből mind a férfi, mind a nő saját lábán ki tudott szállni, mindkettejüket a szalagkorlát mögé kísérték, miközben a forgalmat lassítani kezdték. Mikor a belső szalagkorlátnak csapódott Mitsubishihez odaléptek, az abból kiszálló férfi a segítségüket kérte. Jobb alkarja artériásan vérzett, így nála nyomókötést alkalmaztak, míg a kormány mögé beszorult idős nőnél szintén artériás vérzést észleltek.

Mivel az ő lábfeje erősen roncsolódott, ezért nem akarták megmozdítani, az erős vérzést azonban muszáj volt csillapítani, így a csomagtartóban talált telefontöltő kábellel szorították el a combját. Ennek köszönhetően a vérzés csillapodott.

Az idős nővel folyamatosan kommunikáltak, hogy tudatát fenntartsák, és éber maradjon – számolt be a mentés részleteiről a Készenléti Rendőrség, hozzátéve, hogy eközben a sérült autókat áramtalanították és a Hajdú-Bihar Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység-irányítási Központján keresztül mentőket és a katasztrófavédelem munkatársait kérték a helyszínre.

Mire az egységek odaértek, mindenki stabil és biztonságos állapotban volt, a sérülteket a mentők kórházba szállították. A Mitsubishi vezetője súlyos sérüléseket szenvedett, míg utasa, illetve a másik autó vezetője könnyű sérülésekkel, a Kia utasa sértetlenül úszta meg a balesetet, melynek körülményeit a Hajdúböszörményi Rendőrkapitányság vizsgálja – áll a beszámolóban.

Kiemelt kép: police.hu