Rövid időn belül elfogták a taxisrabló párost Budapesten

Néhány órán belül rendőrkézre került az a férfi és nő, akik augusztus 15-én hajnalban kiraboltak egy taxisofőrt a XIX. kerületben – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szombaton.

A nyomozás adatai szerint a férfi hajnalban fuvart rendelt egy alkalmazáson keresztül. A taxis a XIX. kerületben vette fel az utast, aki a XX. kerületben több címre is elvittette magát, köztük egy dohányboltba, ahol egy nő is csatlakozott hozzá. A páros végül ismét a XIX. kerületben adott meg egy címet.

Amikor a sofőr a kispesti Templom téren megállt, a férfi hirtelen rátámadt: pénzt követelt tőle, majd ököllel arcon ütötte, míg a nő a hátsó ülésről biztatta társát.

A támadó a sértett pénztárcájából 40 ezer forintot vett ki, majd a nővel együtt elmenekült a helyszínről – írta a police.hu.

A taxis gyors bejelentése nyomán a rendőrök azonnal megkezdték az adatgyűjtést, és rövid időn belül azonosították az elkövetőket.

A férfi ellen körözést adtak ki, és még aznap délelőtt a XIX. kerületben egy igazoltatás során elfogták, társát pedig alig egy órával később szintén a kerületben vették őrizetbe. A 41 éves L. R-t és a 28 éves F. A-t rablás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették, a rendőrség pedig kezdeményezte letartóztatásukat.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTVA/Bizományosi: Lapis Renáta)