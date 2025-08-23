Letartóztatták a nagydorogi anyát, akit gyermeke megölésével gyanúsítanak – VIDEÓ

A bíróság letartóztatta azt a 25 éves nagydorogi nőt, akit kisfia megölésével gyanúsítanak. A nő jelenleg a börtönben várja a büntetőeljárás folytatását.

A Paksi Rendőrkapitányság augusztus 20-án eltűnés miatt indított körözést egy kéthetes kisfiú eltűnése miatt. A gyermek keresésében a rendőrök a kutató-mentő egységekkel együttműködve nagy erőkkel vettek részt, majd Nagydorog határában találták meg a gyermek holttestét. Az elsődleges orvosi vélemény szerint a kisfiú halálát idegenkezűség okozta.

Kapcsolódó tartalom Őrizetbe vették a Nagydorogon holtan talált csecsemő anyját

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indított büntetőeljárást.

A nyomozás során a bűncselekmény elkövetésével a gyermek édesanyját, a 25 éves nagydorogi nőt gyanúsították meg – írta a police.hu

A rendőrök őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását, amelyet augusztus 23-án a nyomozási bíró elrendelt. A tárgyalást követően a nőt a börtönbe vitték, ahol a büntetőeljárás folytatására vár.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)