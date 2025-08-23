Két autó rohant egymásba az M7-esen Siófoknál, mentőhelikoptert is riasztottak

Baleset miatt egy időre megállították az M7-es autópálya forgalmát Siófoknál a Budapest felé vezető oldalán, ahol a 98-as és 99-es között két személyautó rohant egymásba – közölte a katasztrófavédelem szombat délelőtt a honlapján.

A tájékoztatás szerint a sóstói városrésznél történt szerencsétlenséghez a város hivatásos tűzoltói is kivonultak, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.

Az egyik jármű a baleset következtében árokba hajtott, négyen utaztak benne.

Orbán Zoltán, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-nek elmondta, a Budapest felé autózók, a mentőhelikopter érkezése miatt szükséges lezárás ideje alatt az M7-es autópálya 105-ös kilométerszelvénynél letérve a 7-es főúton haladhatnak tovább a főváros felé.

Kiemelt kép: Illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)