Két autó rohant egymásba az M7-esen Siófoknál, mentőhelikoptert is riasztottak

A tájékoztatás szerint a sóstói városrésznél történt szerencsétlenséghez a város hivatásos tűzoltói is kivonultak, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.
Az egyik jármű a baleset következtében árokba hajtott, négyen utaztak benne.
Orbán Zoltán, a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője az MTI-nek elmondta, a Budapest felé autózók, a mentőhelikopter érkezése miatt szükséges lezárás ideje alatt az M7-es autópálya 105-ös kilométerszelvénynél letérve a 7-es főúton haladhatnak tovább a főváros felé.
Kiemelt kép: Illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)