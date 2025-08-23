Késelésig fajult a vita egy augusztus 20-i koncerten

Egy szóváltás miatt rántott kést egy férfi az augusztus 20-i koncertek után Mosonmagyaróváron. A rendőrség súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt indított büntetőeljárást.

Megrázó incidens árnyékolta be a Mosonmagyaróváron tartott augusztus 20-i rendezvényt. Az ünnepi koncertek után megkéseltek egy férfit a város központjában – írja a Kisalföld.

Úgy tudják, hogy a rendőrség gyorsan intézkedett, és az elkövetőt is elfogták. A rendőrségre augusztus 20-án 22 óra 13 perckor érkezett bejelentés. A hatóságok szerint két helyi férfi szóváltásba került, ami végül tettlegességig fajult. A vita hevében az egyikük kést rántott, majd megvágta a másikat, aki könnyebb sérüléseket szenvedett.

Az 53 éves támadót hamar elfogták a rendőrök, és a Mosonmagyaróvári Rendőrkapitányságra vitték, ahol súlyos testi sértés bűntett kísérlete miatt büntetőeljárást indítottak ellene. Az Országos Mentőszolgálatot nem riasztották, a lap információi szerint a sérült ellátását a rendezvényt biztosító egészségügyi szolgálat látta el.

