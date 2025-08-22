Saját fegyverével lőttek le egy rendőrt Németországban

Lelőttek egy rendőrt egy benzinkútnál történt rablást követően, az elkövető üldözése közben Németországban csütörtökön.

Az eset Völklingenben, a francia határ közelében történt.

A közeli Saarbrücken rendőrségi szóvivője elmondása szerint a rablás után két rendőr gyalogosan vette üldözőbe a rablás egyik elkövetőjét. A tettes dulakodás közben elvette az egyik rendőr szolgálati fegyverét majd több lövést adott le rájuk. Bár az ezt követő tűzharcban ő maga is megsebesült, a tettes gyalog menekült tovább, de végül elfogták. A rendőrség szerint kórházba szállították.

Az esetet követően nagyszámú rendőri és mentőszolgálati egységet vezényeltek ki a mintegy 40 ezer lakosú kisvárosba a délnyugat-németországi Saarland tartományban. A helyszínt lezárták, az utcákon gépkarabélyokkal felszerelt rendőrök járőröztek.

Saarland belügyminisztere, Reinhold Jost az esetet „Saarland és a saarlandi rendőrség egyik legsötétebb napjának” nevezte. Késő este közölte, hogy a meghalt rendőr egy 34 éves, magasrangú tiszt volt.

Alexander Dobrindt német szövetségi belügyminiszter szintén megdöbbenését fejezte ki a haláleset miatt. „Megdöbbentett és sokkolt a Völklingenben történt brutális erőszakos cselekmény” – idézte Dobrindt szavait a belügyminisztérium az X-en.

A rendőrségi szakszervezet (GdP) részvétét fejezte ki az áldozat hozzátartozóinak. „Gondolataink a szolgálatban meghalt kollégánk hozzátartozóival és szeretteivel vannak” – nyilatkozta Jochen Kopelke, a GdP szövetségi elnöke.

A kiemelt kép illusztráció – MTI/EPA/Ronald Wittek