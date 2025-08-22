Műsorújság
Őrizetbe vették a Nagydorogon holtan talált csecsemő anyját

2025.08.22. 13:41

Őrizetbe vették és kezdeményezik a letartóztatását annak a 25 éves nőnek, akinek kéthetes csecsemőjét szerdán holtan találták a Tolna vármegyei Nagydorog határában – közölte a térségi rendőr-főkapitányság pénteken a rendőrségi honlapon.

Mint írták, az asszonyt gyanúsítottként hallgatták ki, ellene tizennegyedik életévét be nem töltött, védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének gyanúja miatt indítottak eljárást.

A közlemény szerint a nő szerda délelőtt tett bejelentést a rendőrségen arról, hogy miközben a község külterületén a babakocsit tolta, rosszul lett, elveszítette az eszméletét, majd miután magához tért észlelte, hogy csecsemője eltűnt a babakocsiból.

A gyerek utáni kutatást a rendőrök a kutatómentőkkel közösen kezdték meg, holttestére délután Nagydorog határában, egy földút mellett találtak rá. Az igazságügyi orvosszakértői vizsgálat szerint a kisfiú halálát idegenkezűség okozta. A bűncselekmény körülményeit szakértők bevonásával vizsgálja a rendőrség.

(Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

