Elfogták a férfit, aki életveszélyes sérüléseket okozott egy 73 éves férfinak Kőbányán

Elfogták azt a férfit, aki életveszélyes sérüléseket okozott egy idős férfinak Kőbányán az Üllői úti felüljáró közelében – közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság pénteken a police.hu oldalon.

A közlemény szerint még csütörtökön a hajnali órákban a Budapest X. kerület, Üllői úton ismeretlen tettes bántalmazott egy idős férfit, akit a mentők – sérülései miatt – kórházba vittek. A rendőrök azonnal megkezdték az elkövető felkutatását, és a beszerzett információk alapján

még aznap éjszaka 22 óra 55 perckor elfogtak egy 34 éves férfit a IX. kerületi Gyáli úton.

Előállítását követően életveszélyt okozó testi sértés bűntett elkövetésének gyanúja miatt kihallgatták a férfit, majd őrizetbe vették, a nyomozók kezdeményezik a letartóztatását – áll a közleményben. Csécsi Soma, a Budapesti Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője csütörtökön arról tájékoztatta az MTI-t, hogy egy 73 éves férfit bántalmaztak, akit a mentők kórházba vittek.

