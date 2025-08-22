Mentőautó karambolozott a Flórián térnél, torlódásra kell számítani

A rendőrség közlése szerint 2025. augusztus 22-én 17 óra 15 perc körül Budapest III. kerületében, a Flórián térnél, az Árpád híd felüljáró alatt történt baleset miatt a Szentendre felé tartó útszakaszt lezárták, a forgalmat a Vörösvári út felé terelik.
Az útszakaszon torlódásra kell számítani.
A rendőrség azt kéri, hogy mindenki fokozott figyelemmel, óvatossággal és türelemmel közlekedjen.
Megkülönböztető jelzést használó mentőautó karambolozott a III. kerületi Flórián téri felüljáró alatt péntek délután
– közölte az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére.
Közleményükben azt írták: a mentőgépkocsi éppen egy esethelyszín felé tartott, amikor összeütközött egy személyautóval. A balesetben ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek, őket stabil állapotban szállították kórházba.
A kiemelt kép illusztráció.