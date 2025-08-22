Mentőautó karambolozott a Flórián térnél, torlódásra kell számítani

Baleset történt a Flórián térnél, ami miatt torlódásra kell számítani.

A rendőrség közlése szerint 2025. augusztus 22-én 17 óra 15 perc körül Budapest III. kerületében, a Flórián térnél, az Árpád híd felüljáró alatt történt baleset miatt a Szentendre felé tartó útszakaszt lezárták, a forgalmat a Vörösvári út felé terelik.

Az útszakaszon torlódásra kell számítani.

A rendőrség azt kéri, hogy mindenki fokozott figyelemmel, óvatossággal és türelemmel közlekedjen.

Megkülönböztető jelzést használó mentőautó karambolozott a III. kerületi Flórián téri felüljáró alatt péntek délután

– közölte az Országos Mentőszolgálat az MTI érdeklődésére.

Közleményükben azt írták: a mentőgépkocsi éppen egy esethelyszín felé tartott, amikor összeütközött egy személyautóval. A balesetben ketten könnyebb sérüléseket szenvedtek, őket stabil állapotban szállították kórházba.

A kiemelt kép illusztráció.