Megöltek egy kéthetes csecsemőt Nagydorogon

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.08.21. 11:41

Megöltek egy kéthetes fiút Nagydorogon – közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a Paksi Rendőrkapitányság indított körözést szerdán egy kéthetes kisfiú eltűnése miatt.

A gyermek keresését a rendőrök a kutatómentőkkel közösen nagy erőkkel kezdték meg, és a délutáni órákban Nagydorog határában találták meg a gyermek holttestét; az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta.

A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást – áll a közleményben.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

