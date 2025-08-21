Megöltek egy kéthetes csecsemőt Nagydorogon

Megöltek egy kéthetes fiút Nagydorogon – közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a Paksi Rendőrkapitányság indított körözést szerdán egy kéthetes kisfiú eltűnése miatt. A gyermek keresését a rendőrök a kutatómentőkkel közösen nagy erőkkel kezdték meg, és a délutáni órákban Nagydorog határában találták meg a gyermek holttestét; az elsődleges orvosi vélemény alapján a kisfiú halálát idegenkezűség okozta. A Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság tizennegyedik életévét be nem töltött és védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett emberölés bűntettének megalapozott gyanúja miatt indítottak büntetőeljárást – áll a közleményben. A rendőrség őrizetbe vette a gyanúsítottat, aki saját maga jelentette be a tettét. A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)