Ketten meghaltak és többen megsérültek a Nyírmihálydinál történt balesetben

Ketten meghaltak és kilencen megsérültek a 471-es főúton a szabolcsi Nyírmihálydinál történt balesetben – közölte az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) csütörtök este az MTI érdeklődésére.

A helyszínre nyolc mentőegységet és két mentőhelikoptert riasztottak.

A balesetben egy nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette, hat férfit könnyebb, hármat pedig súlyos sérülésekkel, stabil állapotban vittek kórházba a mentők

– közölte az OMSZ.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság korábbi tájékoztatása szerint egy kisbusz és egy személyautó ütközött össze a 471-es főúton Nyírmihálydi és Nyírgelse között. A kisbuszban nyolc ember utazott, a nyíradonyi hivatásos és szakolyi önkormányzati tűzoltók két embert kiszabadítottak a személygépjárműből.

A főút érintett szakaszát a helyszínelés és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták.

