Ketten meghaltak és többen megsérültek a Nyírmihálydinál történt balesetben

A helyszínre nyolc mentőegységet és két mentőhelikoptert riasztottak.
A balesetben egy nő és egy férfi a helyszínen életét vesztette, hat férfit könnyebb, hármat pedig súlyos sérülésekkel, stabil állapotban vittek kórházba a mentők
– közölte az OMSZ.
A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság korábbi tájékoztatása szerint egy kisbusz és egy személyautó ütközött össze a 471-es főúton Nyírmihálydi és Nyírgelse között. A kisbuszban nyolc ember utazott, a nyíradonyi hivatásos és szakolyi önkormányzati tűzoltók két embert kiszabadítottak a személygépjárműből.
A főút érintett szakaszát a helyszínelés és a műszaki mentés idejére teljes szélességében lezárták.
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)