Apa, lopják a kocsit! – Hamar eltűnt a nyitva hagyott jármű a strand parkolójából

Egy kunszentmiklósi férfi július 5-én a strand parkolójában hagyta autóját, ám figyelmetlenségből nem zárta le, sőt az indítókulcsot is a gyújtásban felejtette. Amíg a büfében volt, a fia rohant hozzá rémülten: „Apa, lopják a kocsit!” – idézték fel az eseménysort a Police.hu-n.
Hozzátették, hogy a férfi egy ismerősével próbálta üldözőbe venni az autót, de végül szem elől tévesztették. Az esetet rögtön bejelentették a kunszentmiklósi rendőröknek, akik a gépkocsi keresésébe kezdtek. Nem sokra rá megkerült az autó:
egy közeli utcában parkolt, sértetlenül és lezárva.
A nyomozás során kiderült, hogy
egy 18 éves helyi fiatal pattant be a kocsiba.
Másnap a rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki jármű önkényes elvétele miatt. A fiú beismerte, hogy csak azért vitte el az autót, mert csábítónak tűnt – nyitva volt, és benne volt a kulcs, ő pedig úgy gondolta, tesz egy kört vele.
A rendőrök lefoglalták tőle a kulcsot, majd visszaadták a tulajdonosnak. Az ügyben a nyomozás lezárult, és bíróság elé állítást javasolnak.
Kiemelt kép forrása: Police.hu