Apa, lopják a kocsit! – Hamar eltűnt a nyitva hagyott jármű a strand parkolójából

Apa, lopják a kocsit – kiáltotta a kunszentmiklósi strand büféjében az apjához rohanó fiú. A gépjármű tulajdonosa már csak messziről látta, ahogy autója kikanyarodik a parkolóból.

Egy kunszentmiklósi férfi július 5-én a strand parkolójában hagyta autóját, ám figyelmetlenségből nem zárta le, sőt az indítókulcsot is a gyújtásban felejtette. Amíg a büfében volt, a fia rohant hozzá rémülten: „Apa, lopják a kocsit!” – idézték fel az eseménysort a Police.hu-n.

Hozzátették, hogy a férfi egy ismerősével próbálta üldözőbe venni az autót, de végül szem elől tévesztették. Az esetet rögtön bejelentették a kunszentmiklósi rendőröknek, akik a gépkocsi keresésébe kezdtek. Nem sokra rá megkerült az autó:

egy közeli utcában parkolt, sértetlenül és lezárva.

A nyomozás során kiderült, hogy

egy 18 éves helyi fiatal pattant be a kocsiba.

Másnap a rendőrök gyanúsítottként hallgatták ki jármű önkényes elvétele miatt. A fiú beismerte, hogy csak azért vitte el az autót, mert csábítónak tűnt – nyitva volt, és benne volt a kulcs, ő pedig úgy gondolta, tesz egy kört vele.

A rendőrök lefoglalták tőle a kulcsot, majd visszaadták a tulajdonosnak. Az ügyben a nyomozás lezárult, és bíróság elé állítást javasolnak.

Kiemelt kép forrása: Police.hu