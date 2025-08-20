Emberölés előkészületével gyanúsítják a lúgos orvos áldozatát zaklató férfit

Korábbi zaklatója augusztus 19-én ismét megjelent a lúgos orvos áldozataként ismert nő, Renner Erika budapesti lakásánál, és kaputelefonon keresztül azzal fenyegette meg, hogy ha legközelebb arra jár, megöli – számolt be a Police.hu.
A bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható férfit a budapesti rendőrök elfogták, ezúttal is
őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság III. Kerületi Rendőrkapitányság által zaklatás vétség miatt indított nyomozást a BRFK Életvédelmi Osztálya vette át, az eljárást emberölés előkészülete bűntett megalapozott gyanújával folytatják.
A 60 éves R. László gyanúsítotti kihallgatásán tagadta a bűncselekmény elkövetését.
