Emberölés előkészületével gyanúsítják a lúgos orvos áldozatát zaklató férfit

Kaputelefonon keresztül fenyegette meg a zaklató a lúgos orvos áldozatát, akit emberölés előkészületével gyanúsítanak.

Korábbi zaklatója augusztus 19-én ismét megjelent a lúgos orvos áldozataként ismert nő, Renner Erika budapesti lakásánál, és kaputelefonon keresztül azzal fenyegette meg, hogy ha legközelebb arra jár, megöli – számolt be a Police.hu.

A bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható férfit a budapesti rendőrök elfogták, ezúttal is

őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság III. Kerületi Rendőrkapitányság által zaklatás vétség miatt indított nyomozást a BRFK Életvédelmi Osztálya vette át, az eljárást emberölés előkészülete bűntett megalapozott gyanújával folytatják.

A 60 éves R. László gyanúsítotti kihallgatásán tagadta a bűncselekmény elkövetését.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/ Máthé Zoltán)