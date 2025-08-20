Elfogták a lúgos orvos áldozatának zaklatóját

Azt írták, hogy egy férfi kedden kora este megjelent a lúgos orvos áldozataként ismert nő, Renner Erika budapesti lakásánál, és kaputelefonon keresztül azzal fenyegette meg, hogy ha legközelebb arra jár, megöli.
A fővárosi rendőrök az esetről érkezett bejelentést követően azonnal a helyszínre mentek, de a fenyegetőző férfi már nem volt ott.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság zaklatás vétség megalapozott gyanúja miatt indított eljárást,
és megkezdték a zaklató felkutatását, aki azonos a korábban hasonló cselekmények miatt a BRFK által elfogott és meggyanúsított emberrel – fogalmaztak.
A 60 éves férfit a rendőrök – a sértett kihallgatását követően –
elfogták, előállították, gyanúsítotti kihallgatását követően őrizetbe vették, és kezdeményezik a letartóztatását
– áll a közleményben.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Rosta Tibor)