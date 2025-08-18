Műsorújság
Felfoghatatlan brutalitás: megölte édesanyját, majd saját magát egy férfi Gárdonyban

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.08.18. 11:08

Megölte az édesanyját, majd magával is végzett egy férfi vasárnap Gárdonyban – közölte a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján hétfőn.

Azt írták: a rendőrségre vasárnap délután érkezett bejelentés arról, hogy Gárdonyban egy lakóházban holtan találtak egy idős asszonyt, akinek halálát idegenkezűség okozta. A nyomozás során eddig rendelkezésre álló adatok szerint

a bűncselekmény elkövetését az elhunyt fia egy hozzátartozónak küldött üzenetben elismerte, majd ezt követően öngyilkosságot követett el.

Az ügyben a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást – olvasható a közleményben.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

