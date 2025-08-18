Felfoghatatlan brutalitás: megölte édesanyját, majd saját magát egy férfi Gárdonyban

Azt írták: a rendőrségre vasárnap délután érkezett bejelentés arról, hogy Gárdonyban egy lakóházban holtan találtak egy idős asszonyt, akinek halálát idegenkezűség okozta. A nyomozás során eddig rendelkezésre álló adatok szerint
a bűncselekmény elkövetését az elhunyt fia egy hozzátartozónak küldött üzenetben elismerte, majd ezt követően öngyilkosságot követett el.
Az ügyben a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság emberölés bűntett gyanúja miatt indított nyomozást – olvasható a közleményben.
A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)
Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!