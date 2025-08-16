Lesben állt, lecsapott az idős nőre, majd elmenekült – elfogták a rendőrök a zuglói táskatolvajt

A 60 éves nőnek esélye sem volt: a támadó gyorsan mozdult, és pillanatok alatt eltűnt a helyszínről. A táskában 150 ezer forint készpénz volt. A XIV. kerületi rendőrök azonnal nyomozásba kezdtek, és az adatgyűjtés során sikerült beazonosítaniuk a gyanúsítottat.
Megállapították, hogy a férfi a kerület mely részein bukkan fel rendszeresen, és célzott akciót szerveztek a kézre kerítésére.
A civil ruhás nyomozók kerékpárral és jelöletlen szolgálati autóval pásztázták a környéket, míg végül augusztus 6-án reggel a 7-es busz egyik megállójában felfigyeltek a keresett férfira.
A fiatal éppen felszállni készült a járműre, ám a zuglói rendőrök közbeléptek – a busz helyett a rendőrautóban folytatta útját.
A férfit előállították, majd lopás bűntette miatt gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették.
A nyomozóknak beismerő vallomást tett, ám az ellopott pénz nem került elő – elmondása szerint már elköltötte. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsított idén tavasszal szabadult a börtönből. A bíróság elrendelte a letartóztatását.
