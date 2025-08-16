Lesben állt, lecsapott az idős nőre, majd elmenekült – elfogták a rendőrök a zuglói táskatolvajt

Célpontját figyelte ki az a 23 éves férfi, aki augusztus 4-én reggel Zuglóban támadt rá egy idős nőre, miután korábban végignézte, ahogy készpénzt vesz fel egy ATM-ből. Egészen a lakóhelyéig követte áldozatát, majd a társasház udvarán kiragadta a nő kezéből a táskát, és futva elmenekült.

A 60 éves nőnek esélye sem volt: a támadó gyorsan mozdult, és pillanatok alatt eltűnt a helyszínről. A táskában 150 ezer forint készpénz volt. A XIV. kerületi rendőrök azonnal nyomozásba kezdtek, és az adatgyűjtés során sikerült beazonosítaniuk a gyanúsítottat.

Megállapították, hogy a férfi a kerület mely részein bukkan fel rendszeresen, és célzott akciót szerveztek a kézre kerítésére.

A civil ruhás nyomozók kerékpárral és jelöletlen szolgálati autóval pásztázták a környéket, míg végül augusztus 6-án reggel a 7-es busz egyik megállójában felfigyeltek a keresett férfira.

A fiatal éppen felszállni készült a járműre, ám a zuglói rendőrök közbeléptek – a busz helyett a rendőrautóban folytatta útját.

A férfit előállították, majd lopás bűntette miatt gyanúsítottként kihallgatták és őrizetbe vették.

A nyomozóknak beismerő vallomást tett, ám az ellopott pénz nem került elő – elmondása szerint már elköltötte. A rendőrség tájékoztatása szerint a gyanúsított idén tavasszal szabadult a börtönből. A bíróság elrendelte a letartóztatását.

