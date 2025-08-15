Magyar Péter lelövésére buzdított egy férfi, bilincsben vitték el a rendőrök

Magyar Péternek, a Tisza Párt elnökének lelövésére buzdított egy Békés vármegyei férfi. Miután néhány nappal később feljelentést tettek ellen, még aznap bilincsben vittek el a készenléti rendőrök – közölték a rendőrség honlapján.

„Hátravinni, agyon lőni!!” – ezt írta a rendőrség szerint Magyar Péterről az a 46 éves Békés vármegyei férfi, akit internetes agresszióval gyanúsít a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI).

Mint kifejtették: a Tisza Párt elnökének szarvasi fórumát beharangozó Facebook-poszt alatt olyan komment jelent meg augusztus 3-án este, amely Magyar Péter életének kioltására buzdított. A KR NNI kibernyomozói a feljelentés napján – azaz augusztus 12-én – soron kívül azonosították a „Hátravinni, agyon lőni!!” hozzászólást író felhasználót.

A készenléti rendőrök még aznap elfogták a 46 éves Békés vármegyei lakost.

A rendőrség a YouTube-on egy videót is közzétett az esetről, amelyen látható a megbilincselt gyanúsított is.

A rendőrség közleménye szerint a férfi bejelentett lakó-, illetve tartózkodási helyén is kutatást tartottak a KR NNI szegedi osztályának nyomozói.

Otthonában egy légpuskát, valamint vadászpuskához, karabélyhoz, illetve pisztolyhoz tartozó lőszereket is találtak. Ezeket szakértő vizsgálja.

Előállítását követően a nyomozók gyanúsítottként hallgatták ki a férfit internetes agresszió miatt. A gyanúsított a bűncselekményt beismerte, jelenleg szabadlábon védekezik.

A rendőrség leszögezte:

minden ilyen és ehhez hasonló ügyet komolyan vesznek, és eljárnak minden olyan posztolóval, illetve kommentelővel szemben, aki erőszakos halált okozó, vagy különös kegyetlenséggel elkövetett bűncselekményre utaló szándékot fejez ki.

„Ezért óva intünk mindenkit a felelőtlen és meggondolatlan kommenteléstől. Legyünk tisztában azzal, hogy tetteinknek – még, ha az interneten történik is – súlyos következményei lehetnek” – írták, miközben emlékeztettek arra, hogy a Btk-ban, idéntől hatályos internetes agresszió törvényi tényállása így hangzik: „Aki nagy nyilvánosság előtt elektronikus hírközlő hálózat útján olyan kifejezést, ábrázolást vagy kép- és hangfelvételt használ vagy tesz közzé, amely beazonosítható személlyel vagy személyekkel szembeni erőszakos halált okozó, vagy különös kegyetlenséggel elkövetett büntetendő cselekményre irányuló szándékot vagy kívánságot fejez ki, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.”

Emlékezetes, hogy pár hete Orbán Viktorról is hasonló üzenetet írt egy internetes kommentelő, vele is hasonlóképp jártak el a rendőrök.

Kiemelt kép: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke beszédet mond a párt Nemzet Hangja elnevezésû kezdeményezése kérdéseinek eredményváró rendezvényén a Mûegyetem rakparton 2025. április 13-án. MTI/Balogh Zoltán.