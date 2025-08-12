Több tízmillió forintnyi felfüggesztett bírságot kapott egy svájci milliomos 27 km/h-s gyorshajtásért

Svájcban jövedelemhez igazítják a súlyos gyorshajtási bírságokat, így egy milliomos most 38 millió forintnyi felfüggesztett pénzbüntetést kapott, mert 27 km/h-val lépte túl a megengedett sebességet.

Svájc egyik leggazdagabb állampolgárát 90 ezer frankra (37,8 millió forint) bírságolta meg a Vaud kantoni bíróság, miután Lausanne-ban 27 kilométer/órával túllépte az 50 kilométer/órás sebességhatárt – számolt be róla a Bild.

Az országban a 25 km/h-t meghaladó gyorshajtás súlyos közlekedésbiztonsági kihágásnak minősül, a bírság összegét pedig a sofőr jövedelme alapján határozzák meg.

A férfi napi jövedelmét 2000 frankban (átszámítva kb. 840 ezer forint) állapították meg, a bíróság pedig 40 napnyi jövedelem alapján szabott ki 80 ezer frankos felfüggesztett pénzbírságot, amelyhez még további 10 ezer frank azonnali befizetés is társult egy korábbi gyorshajtás miatt.

A több százmillió frankos vagyonnal rendelkező férfi csak akkor ússza meg a 80 ezer frank kifizetését, ha a következő három évben nem követ el még kisebb sebességtúllépést sem – ellenkező esetben a felfüggesztett bírság automatikusan életbe lép.

Svájc szigorú szabályozása a kevésbé tehetős sofőrökre is kiterjed: ha a pénzbírság túl alacsonynak számítana, a bíróság akár letöltendő büntetést is kiszabhat.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: Shutterstock)