Halálra gázoltak egy kerékpározó kilencéves kislányt Sátoraljaújhelyen

A rendőrségi tájékoztatás szerint egy autó kanyarodás közben elsodort, majd elütött egy azonos irányban haladó kerékpáros gyermeket.
A kilencéves kislány olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.
A baleset körülményeit a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság vizsgálja. Este, a helyszínen még rendőrautó állt, és néhány helyi lakos is megállt, hogy lerója kegyeletét. A járdán mécsesek égtek – némelyik a szélben már kialudt.
Kapcsolódó tartalom
A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)