Halálra gázoltak egy kerékpározó kilencéves kislányt Sátoraljaújhelyen

Súlyos közlekedési baleset történt hétfőn este Sátoraljaújhelyen: egy autó kanyarodás közben halálra gázolt egy kilencéves kerékpározó kislányt – írja a boon.hu.

A rendőrségi tájékoztatás szerint egy autó kanyarodás közben elsodort, majd elütött egy azonos irányban haladó kerékpáros gyermeket.

A kilencéves kislány olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette.

A baleset körülményeit a Sátoraljaújhelyi Rendőrkapitányság vizsgálja. Este, a helyszínen még rendőrautó állt, és néhány helyi lakos is megállt, hogy lerója kegyeletét. A járdán mécsesek égtek – némelyik a szélben már kialudt.

A kiemelt kép illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)