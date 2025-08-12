Eljárást indított a rendőrség, miután közelharc alakult ki két autós között Budapesten

A felvételen az egyik férfi a szóváltást követően megpróbál beszállni az autójába, ám a másik férfi rányomja az ajtót, majd többször ököllel megüti.

A sértett ezután a támadó autójának motorháztetejére esik, majd a sofőr gázt ad és elindul, miközben vitapartnerével több méteren halad a motorháztetőn.

A BRFK bekérte az eredeti felvételeket, és néhány napon belül azonosította a gyanúsítottakat. Kiderült, hogy az augusztus 4-én, a XIII. kerületi Árpád híd pesti hídfőjénél, a Népfürdő utcai lehajtónál történt bántalmazás elkövetője F. László, egy 48 éves férfi volt.

A rendőrök súlyos testi sértés bűntett és közúti veszélyeztetés gyanúja miatt hallgatták ki gyanúsítottként F. Lászlót, aki ellen intézkedtek vezetői engedélyének bevonásáról is. A bántalmazott férfi súlyos sérüléseket szenvedett az eset során – közölték a rendőrök.

