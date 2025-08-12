A pólója buktatta le a lakiteleki pizzériarablót, aki több mint egymillió forinttal lépett meg az üzletből

Egy lakiteleki férfi hiába próbált minden nyomot eltüntetni egy több mint egymillió forintos zsákmánnyal járó betörés után – egy kikandikáló pólódarab végül elárulta.

A rendőrség hivatalos oldalán olvasható miszerint Lakiteleken, augusztus 10-én hajnalban ismeretlen elkövető betört egy pizzériába. A tolvaj az étterem egyik ajtajának üvegét betörve jutott be, majd a pénzkazettával távozott, amelyben több mint egymillió forint volt.

A biztonsági kamerák rögzítették a történteket: a betörő baseballsapkát, kapucnit és kesztyűt viselt, alakját pedig egy overall takarta. Mindezek ellenére egy apró figyelmetlenség végzetesnek bizonyult:

az overall alól kivillant pólója egy darabja, rajta egy feliratrészlettel.

A nyomozók korábbi kamerafelvételeket is átvizsgáltak, és kiderült, hogy a betörést megelőzően ugyanabban a pólóban járt a pizzériában egy férfi.

Az azonosítás így gyorsan megtörtént: a rendőrök egy 34 éves helyi lakost gyanúsítottak meg, akit még aznap kihallgattak.

A férfi tagadta a bűncselekmény elkövetését, ám a házkutatás során a rendőrök megtalálták nála a betöréskor viselt pólót és cipőt, amelyeket lefoglaltak.

