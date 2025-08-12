A pólója buktatta le a lakiteleki pizzériarablót, aki több mint egymillió forinttal lépett meg az üzletből

A rendőrség hivatalos oldalán olvasható miszerint Lakiteleken, augusztus 10-én hajnalban ismeretlen elkövető betört egy pizzériába. A tolvaj az étterem egyik ajtajának üvegét betörve jutott be, majd a pénzkazettával távozott, amelyben több mint egymillió forint volt.
A biztonsági kamerák rögzítették a történteket: a betörő baseballsapkát, kapucnit és kesztyűt viselt, alakját pedig egy overall takarta. Mindezek ellenére egy apró figyelmetlenség végzetesnek bizonyult:
az overall alól kivillant pólója egy darabja, rajta egy feliratrészlettel.
A nyomozók korábbi kamerafelvételeket is átvizsgáltak, és kiderült, hogy a betörést megelőzően ugyanabban a pólóban járt a pizzériában egy férfi.
Az azonosítás így gyorsan megtörtént: a rendőrök egy 34 éves helyi lakost gyanúsítottak meg, akit még aznap kihallgattak.
A férfi tagadta a bűncselekmény elkövetését, ám a házkutatás során a rendőrök megtalálták nála a betöréskor viselt pólót és cipőt, amelyeket lefoglaltak.
