Megszökött, de öt óra alatt ismét elfogták Európa egyik legkeresettebb bűnözőjét Magyarországon

Mint arról szerdán a rendőrség közlése alapján a közmédia is beszámolt, elfogtak egy lengyel férfit Miskolcon, akit több országban is kerestek a hatóságok; Európa egyik legkeresettebb, veszélyes bűnözőjét szexuális erőszak, illetve vagyon elleni bűncselekmények miatt körözték. Az Index információi szerint a férfinek a letartóztatását elrendelő határozatot követően a bíróság épületéből távozva valahogy sikerült kicsúsznia a bilincsből, így villámgyorsan elszaladt a Markó utca környékéről.

Az Index pénteki cikkében arról számolt be, hogy az Európa egyik legkeresettebb bűnözőjeként számon tartott Daniel Tomasz P., akit a héten Miskolcon fogtak el a magyar rendőrök, kedden állt a Pesti Központi Kerületi Bíróság elé, ám a kiadatási letartóztatását elrendelő döntést követően a bíróság épületéből távozva valahogy sikerült kicsúsznia a bilincsből, így villámgyorsan elszaladt a Markó utca környékéről.

A lengyel bűnöző azonban csupán mintegy öt órán keresztül volt szökésben, miután egy hatodik kerületi ház padlásán elfogták.

Rab Ferenc, a Fővárosi Főügyészség helyettes szóvivője a hirado.hu-nak elmondta, hogy a szökés kedden kora este történt és megerősítette az Index értesülését, mely szerint a férfit bíróság a tettéért egy év börtönbüntetésre ítélte, amit három évre felfüggesztett. A lengyel férfit várhatóan napokon belül átadják a szlovén hatóságoknak.

Somos Zoltán, a férfi ügyvédje az Indexnek úgy nyilatkozott, hogy ilyet több évtizedes praxisa során még nem látott. Mint arról a hirado.hu is beszámolt, a 49 éves férfi ellen két elfogatóparancsot is kiadtak: a szlovén rendőrség szexuális erőszak miatt kereste, míg a lengyel hatóságok azért körözték, mert vagyon elleni bűncselekmények miatt három év szabadságvesztésre ítélték, de nem vonult be a börtönbe, megszökött. A bűnöző a német és az osztrák hatóságok előtt sem volt ismeretlen.

A két éve szökésben lévő férfiról az utolsó információ az volt, hogy Szlovákiából – ahol hosszabb ideig tartózkodott – Magyarországra szökhetett. A magyar nyomozók kiderítették, hogy a férfi Miskolcon rejtőzködhet, és végül augusztus 4-én a belvárosban el is fogták.

Kiemelt kép: A Pesti Központi Krületi Bíróság épülete, ahonnan a később ismét elfogott bűnöző kedden kora este megszökött (Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László)