Szabálytalanul közlekedő idős kerékpárost ütött el egy magyar teherautós Ausztriában

Szerző: hirado.hu
Forrás: MTI
2025.08.07. 21:39

Egy magyar sofőr vezette teherautónak hajtott egy szabálytalanul közlekedő idős kerékpáros az ausztriai Ternitzben csütörtökön délután, és életét vesztette – közölte az osztrák rendőrség.

A tájékoztatás szerint a versenybiciklivel közlekedő nyugdíjas annak ellenére hajtott be egy kereszteződésbe, hogy a magyar teherautónak elsőbbsége volt, és a gépjármű utánfutója oldalának ütközött. A 45 éves magyar sofőr egy oldalkamera segítségével vette észre a balesetet, azonnal megállt és elsősegélyt nyújtott.

Az újraélesztési kísérletek ellenére, amelyeket a helyszínre kiérkezett mentők is elvégeztek, a 89 éves férfi a helyszínen meghalt.

A kiemelt kép illusztráció: (Fotó: MTI/Donka Ferenc)

