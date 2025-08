Újabb részletek derültek ki az Ozora fesztiválon történt késelésről: egy izraeli férfi szúrta meg a honfitársát

Most újabb információkat közölt a rendőrség a feol.hu megkeresésére, miszerint egy 26 éves izraeli férfi előzetes szóváltást követően késsel többször megszúrt egy szintén izraeli, 28 éves férfit. A Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Igazgatósága életveszélyt okozó testi sértés miatt indított eljárást az elkövető ellen.

A mentés részleteiről az Országos Mentőszolgálat is megszólalt: a sérültet stabil állapotban, mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A fesztivál főszervezője, Zimányi Árpád megerősítette a támadás tényét, ugyanakkor az indítékokról egyelőre nem tudott információt adni.

Az idei Ozora Fesztivált nem először zavarta meg rendkívüli esemény: ahogy korábban írtuk, még a rendezvény kezdete előtt kiégett egy büfé bódéja, a tűz több járműre is átterjedt, és több gázpalack is felrobbant. Bár akkor nem történt személyi sérülés, a hatóságok azóta is vizsgálják az eset körülményeit.

Fotó: O.Z.O.R.A. Fesztivál (Fotó: MTI/Mohai Balázs)