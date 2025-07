Elfogtak öt fővárosi drogkereskedőt, több mint száz rendőr vett részt az akcióban

Elfogták egy fővárosi drogkereskedő hálózat öt tagját, az akcióban több mint száz rendőr vett részt – közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) kedden a rendőrség honlapján. A gyanúsítottakat azóta letartóztatták; egyikük csak tavasszal lett nagykorú.

A közlemény szerint a Nemzeti Védelmi Szolgálat (NVSZ) feljelentését követően sikerült a nyomozóknak annyi bizonyítékot beszerezniük a kábítószer-kereskedő banda ellen, hogy megtörténhessen a rajtaütés. Mivel olyan információk merültek fel, hogy az elkövetőknél éles lőfegyverek lehetnek, az öt helyszín egyikén, a XIII. kerületben a Terrorelhárítási Központ hajtotta végre az elfogást. A további három budapesti helyszínen, valamint egy szabolcsi településen a KR NNI bevetési egységei fogták el a gyanúsítottakat még július 21-én.

A gyanú szerint a csapatot egy 65 éves budapesti férfi irányította. Ő szerezte be a kristályt, amit aztán az emberei porcióztak és csomagoltak, illetve egyikük tárolta. Az értékesítésben a vezetővel együtt részt vett az a fiatal is, aki a 18. életévét még csak idén tavasszal töltötte be. A csapat főnöke már akkor beszervezte, amikor még kiskorú volt.

A hálózat több mint egy éve folytatta illegális tevékenységét.

Míg a vezér az általa bérelt, több tízmilliós autókkal szállította ki a megbeszélt helyekre a kristályt, addig a láncolat alacsonyabb szintű értékesítői a saját lakásaikban árusították a tiltott szert.

Az egyik ilyen helyszín egy IX. kerületi, Gát utcai lakás volt, ahonnan több lakossági bejelentés is érkezett az elmúlt időszakban a vélelmezett illegális bizniszről.

Az akció során a rendőrök kábítószerek előállításához és értékesítéséhez használatos tárgyakat, adathordozókat, pénzt és gépkocsikat, valamint kábítószergyanús anyagokat is lefoglaltak. A rendőrök találtak két pisztolyt is, szakértő vizsgálja, hogy éles lőfegyverek-e. A rajtaütésben részt vettek az NVSZ kiberfelderítői is, akik a helyszínen talált, illetve a lefoglalt informatikai eszközök adatainak mentését és elemzését végzik.

A nyomozók adatai szerint a csapat kezén több kilogramm kábítószer ment át, amelynek értékesítésével a gyanúsítottak hatalmas haszonra tettek szert.

A bűncselekményt életvitelszerűen és szervezetten követték el, a megélhetésüket ezzel biztosítva.

A KR NNI az öt férfit gyanúsítottként hallgatta ki. A 65 éves férfinak 18. életévét be nem töltött személy felhasználásával, új pszichoaktív anyag kereskedelmével, bűnszövetségben elkövetett, új pszichoaktív anyaggal visszaélés, bűnszövetségben elkövetett kábítószer-kereskedelem, és lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés előkészülete miatt kell felelnie. A csapat többi tagját is ezen bűncselekmények valamelyikével gyanúsították meg. A kihallgatásuk után mindegyiküket őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatásukat, amit a bíróság el is rendelt.

Kiemelt kép: Rendőrség által lezárt utca (Fotó: MTI/Donka Ferenc)