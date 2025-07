Merénylettel fenyegetőzött egy férfi a zsidógyűlölő zenekar kitiltása miatt, dunaújvárosi otthonában fogta el a rendőrség

A magyar kormány antiszemita gyűlöletbeszédre hivatkozva kitiltotta a tömeggyilkos terroristákat éltető, zsidógyűlölő Kneecap nevű ír zenekart Magyarországról. Az együttes korábban többször is nyíltan dicsőített terroristákat, valamint antiszemita kijelentéseiről vált ismertté. Ennek ellenére a Sziget Fesztivál meghívta őket az idei rendezvényre. A döntés több zsidó szervezet, valamint liberális művészek körében is tiltakozást váltott ki – petíció is indult a meghívás visszavonása érdekében. Egy férfi merénylettel fenyegetőzött kommentben az eset miatt, és végül dunaújvárosi otthonában elfogták.