Gyermekpornográf felvételek miatt tartóztattak le egy férfit

Letartóztattak egy férfit, aki több gigabájtnyi, kiskorúakról készült pornográf felvételt szerzett meg és tárolt – közölte a Budapest Környéki Törvényszék csütörtökön az MTI-vel.

A közlemény szerint a gyanúsított 2024-ben összesen 20 alkalommal jelentkezett be egy gyermekek szexuális kizsákmányolását ábrázoló felvételeket terjesztő internetes oldalra, ahonnan tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyeket ábrázoló pornográf felvételeket szerzett meg. Erről a magyar hatóságok az Ausztrál Szövetségi Rendőrségtől is jelzést kaptak – fűzték hozzá.

Meghallgatásakor

a gyanúsított a terhére rótt bűncselekmény elkövetését beismerte, valamint elmondta, hogy egyes eszközein jelenleg is tárol gyermekpornográf tartalmakat

– olvasható a közleményben, amelyben kitértek arra is, hogy a gyanúsított

a cselekményt szabadságvesztés felfüggesztésének próbaideje alatt követte el,

vagyis az újabb bűncselekmény elkövetésétől a korábbi büntetés nem tartotta vissza.

A törvényszék közölte: az ügyben a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda tizennyolcadik életévét be nem töltött személyről (személyekről) pornográf felvétel megszerzésével (tartásával) elkövetett gyermekpornográfia bűntette miatt nyomoz.

A sajtóközlemény szerint miután a Budakörnyéki Járásbíróság nyomozási bírója meghallgatta a gyanúsítottat, az ügyészi indítvánnyal egyetértve elrendelte a letartóztatását az elsőfokú bíróságnak a tárgyalás előkészítése során hozandó határozatáig, de legfeljebb 2025. augusztus 17-ig. Hozzátették: a döntést az ügyész, a védő és a gyanúsított is tudomásul vette, így a végzés végleges és végrehajtható.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Rosta Tibor)