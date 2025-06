Kaszkadőröket megszégyenítő rutinnal ugrált erkélyről erkélyre egy Ferencvárosban elfogott betörő – VIDEÓ

Rutinos tolvaj miatt riasztották Ferencvárosba a rendőröket. A magát külföldinek kiadó notórius bűnöző erkélyről erkélyre járt, és tört be a lakásokba.

Folyamatban lévő betöréshez, segélyhívásra érkeztek a Budapesti Rendőr-főkapitányság egyenruhásai egy ferencvárosi társasházhoz a napokban. A lakók információi segítették felderítésüket, merre lehet az angolul beszélő, fehér pólós idegen, akit

a két épületből álló, többemeletes ház különböző helyein, időnként az egyik balkonról a másikra átmászva láttak felbukkanni

– számolt be az esetről közösségi oldalán a Rendészeti Államtitkárság.

Felidézték, hogy a rendőrök szintről szintre vizsgálták át az egyik épületrészt, majd az ötödikre érve, az összekötő folyosón áthaladva mentek tovább lefelé, míg egy harmadik emeleti terasz sarkában gubbasztva megtalálták a férfit.

„Let me see your hands!” – hangzott a felszólítás, amelyet földre fektetés, bilincselés, előállítás, őrizetbe vétel követett.

A 31 éves, lakcím nélküli férfiról kiderült, hogy nem is külhoni,

ráadásul temérdek, közel két tucat hasonló ügye volt, van. Lopott már bőröndöt egy szálloda halljából, tabletet egy rétes boltból,

eddigi rekordja egy 12 rendbeli lopássorozat Pest vármegyében.

A mostani, ferencvárosi helyszínen először egy biciklit akart meglovasítani. Megzavarták, ezután kezdett az erkélyeken átmászva még lehetséges zsákmány után kutatni.

Talált egy nyitott ajtót, aztán egy pár cipőt, ám a nappaliban összetalálkozott a tulajdonossal. Sarkon fordult, majd menekülőre fogta – csekély sikerrel, mivel a seriffek gyorsabbak voltak.

A bíróság azóta letartóztatta.

Kiemelt kép forrása: Rendészeti Államtitkárság közösségi oldala