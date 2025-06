Letartóztatásba került az a férfi, aki rávette a kétgyermekes anyukát TikTok-on, hogy gyújtsa fel magát

Öngyilkosságban való közreműködés miatt indítványozta egy férfi letartóztatását a Szolnoki Járási Ügyészség. A férfi a TikTok-on vette fel a kapcsolatot egy nővel és arra szólította fel, hogy gyújtsa fel magát és hagyja magán az égő pólóját, ameddig 20-ig számol. A nő részt vett a TikTok-kihívásban és felgyújtotta magát. Testének mintegy harmadán harmadfokú égési sérüléseket szenvedett és később a kórházban meghalt, a férfit letartóztatták.

„A férfi jelenleg is felfüggesztett szabadságvesztés büntetése hatálya alatt áll”– nyilatkozta Ocsovai Ágnes, a főügyészségi ügyész sajtószóvivője az M1 Híradónak. „Az egész cselekmény gátlástalan, kirívó jellegére tekintettel – valamint arra, hogy a férfinek rengeteg követője van a TikTok-on – fennáll annak a veszélye, hogy továbbra is hasonló bűncselekményeket követne el.”

„Erre való tekintettel a bíróság – az Ügyészség indítványával egyezően – elrendelte a férfi letartóztatását”

– tette hozzá.

Időközben további részletek is kiderültek a május 16-ai sokkoló bűncselekményről, amiről a hirado.hu is beszámolt. Eszerint a szörnyű – a magyar sajtó mellett a nemzetközi média figyelmét is felkeltő – haláleset hátterében egy elveszített fogadás állt, ami arról szólt, hogy ki tud több ajándékot gyűjteni a követőitől.

A fogadás tétje volt az, hogy a vesztesnek 20 másodpercre lángba kell borítania a pólóját.

A férfi valószínűleg fel sem fogta felbujtásának súlyát, mivel a kétgyermekes anyuka halála után kikérte magának, hogy gyilkosnak nevezzék, azzal védekezett: „csak egy tét volt”. A balesetkor a férj éppen gyermekeivel nézett mesét a szomszéd szobában, amikor a nő kiabálni kezdett.

„Vizet engedtem egy fazékba és kétszer leöntöttem a feleségemet, anyukám pedig elkezdte róla levenni a pólót”

– nyilatkozta a nő férje, aki arról is beszámolt, hogy felesége függője volt a közösségi médiának, naponta 18 órát is képes volt a tartalomgyártással foglalkozni, szenvedélyesen tartott élő adásokat a TikTokon.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: Shutterstock)